Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

20.04.2022 20:15
Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 22 Nisan Cuma günü hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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