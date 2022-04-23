Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi! - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!

23.04.2022 22:39

Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavililer, şampiyonluğa artık 1 maç uzaklıkta.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Maça adeta golle başlayan Trabzonspor 7. dakikada Bruno Peres'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 5 dakika sonra sahneye çıkan Cornelius, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarına ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu damga vurdu. Uğurlu 6 dakika gösterdiği uzatmayı 4 dakika oynatıp bitirdi. Hatasını fark eden deneyimli hakem, soyunma odasına giden futbolcuları çağırıp kalan 2 dakikayı da oynattıktan sonra ilk yarıyı bitirdi.

Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti

ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAKLAR

61. dakikada Djaniny'nin golüyle skoru 3-0'a getiren Trabzonspor'a 75. dakikada Varga frikikten attığı golle cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maçı 3-1 bordo-mavililer kazandı. Trabzonspor gelecek hafta oynayacağı Antalyaspor maçından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti
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Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi! - Son Dakika


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