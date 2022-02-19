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Trabzonspor, Alanya'ya gitti - Son Dakika

Trabzonspor, Alanya'ya gitti

19.02.2022 16:45
Trabzonspor, Alanya'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçak ile Alanya'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil yer almadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Alanya'ya gitti - Son Dakika Spor


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