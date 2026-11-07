Trabzonspor, Alanyaspor ile 21. randevusuna orada 4 maçtır kazanamayarak çıkıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Alanyaspor ile 21. randevusuna orada 4 maçtır kazanamayarak çıkıyor

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Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor deplasmanında ligde 21. kez karşılaşacak. İki takımın 20 maçlık geçmişinde Alanyaspor 8-6 üstünken Trabzonspor, Alanya'daki son 4 deplasman maçından galibiyet çıkaramadı.

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.

Alanya'da da ev sahibi takım üstün

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.

Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Trabzonspor, son 4 deplasman maçında kazanamadı

Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşarken geçen sezon 1-1'lik beraberlik aldı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.

Kaynak: AA
TrabzonsporAlanyasporAlanyaSporSon Dakika

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