TRABZONSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?