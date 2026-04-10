Trabzonspor-Alanyaspor Mücadelesi Yarın

TRABZONSPOR ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın oynayacakları maçla 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un 8, Alanyaspor'un 9 galibiyeti bulunurken 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 17.00'de başlayacak. Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 6'da 6 yapan Trabzonspor, 63 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer deplasmanda galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Alanyaspor ise 32 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 19'u Süper Lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 8, Alanyaspor'un 9 galibiyeti bulunurken 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.