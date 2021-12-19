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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

19.12.2021 22:04
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı. Marek Hamsik'in oğulları da bugünkü idmanda babalarına eşlik etti.

Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, dün gerçekleşen Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında ara vermeden Altay maçı için çalıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan idmanda iki grup halinde çalışan oyuncular, rejenerasyon, dinamik ısınma ve koordinasyon çalıştı. Hazırlıklarına 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden bordo mavililer, idmanı çift kale maç ile bitirdi. Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Marek Hamsik, bugünkü idmana yanında iki oğlunu da getirdi. Baba ve oğulları salonda birlikte çalıştı.

Yoğun bir maç haftasına giren bordo mavililer, 21 Aralık Salı günü karşılaşacağı Altay maçı için yarın saat 13.30'da son hazırlıklarını yapacak. Bordo mavililer saat 16.30'da ise havayoluyla İzmir deplasmanına hareket edecek.


Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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