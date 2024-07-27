Trabzonspor Altyapısı Türkiye'nin En Değerli Akademilerinden Biridir - Son Dakika
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Trabzonspor Altyapısı Türkiye'nin En Değerli Akademilerinden Biridir

Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımı teknik direktörü Eyüp Saka, Trabzonspor altyapısının Türkiye'nin en değerli ve verimli akademilerinden biri olduğunu belirtti. Saka, geçmişte elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını ve gelecekte de önemli oyuncular yetiştireceklerine inandıklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor A takım teknik direktörü Abdullah Avcı'nın altyapıya verdiği öneme de vurgu yaptı ve bu desteğin başarılı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

27.07.2024 12:59
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Trabzonspor'da 19 Yaş Altı Takımı teknik direktörü Eyüp Saka, geçmişten bugüne Trabzonspor altyapısının Türkiye'nin en değerli, en verimli akademilerinden biri olduğunu söyledi.

Saka, AA muhabirine, 2023-2024 sezonunda U19 Elit Lig'de play-off finallerinde Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olduklarını anımsatarak, elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını ifade etti.

Geçen sezonun başlangıcını iyi yapamadıklarını ancak sonrasında iyi toparladıklarını anlatan Saka, "İyi çalıştık, çocuklarımızı iyi yönlendirdik. Dolayısıyla da sonuçta onların da hak ettiği bir final maçıyla şampiyonluk kazandık." dedi.

Saka, Trabzonspor'un alt yaş kategorilerinin son yıllarda birçok önemli oyuncu yetiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahmet Can Kaplan gurur duyduğumuz, altyapımızın çok değerli oyuncularından bir tanesiydi. Her yaş grubunda olduğu gibi, bu yaş grubunda da yine adından söz ettireceğine inandığımız oyuncularımız var. Poyraz Efe Yıldırım da bunlardan biri, diğer oyuncularımız gibi. Doğru çalışmayla, doğru yönlendirilmeyle onların da futbol yaşantılarının çok parlak ve iyi olacağını düşünüyoruz tabii ki. Trabzonspor A takım kampında Salih Malkoçoğlu gibi oyuncularımız da yer aldı."

Trabzonspor A takım teknik direktörü Abdullah Avcı'nın altyapıya çok önem verdiğinin altını çizen Saka, şu değerlendirmede bulundu:

"Abdullah hocamızın Trabzonspor'da çalışmaya başladığından itibaren bu gördüğünüz tesislerde, A takımımızla birlikte yan yana aynı saatlerde çalışıyoruz. Zaman zaman Abdullah hocamız, oyuncularımızı antrenmana alarak onları görme şansı buluyor. Zaman zaman da topyekun toplantılar yaparak değerlendirme şansı oluyor. Dolayısıyla bu süreç burada çok iyi ve güzel işliyor. Hem Abdullah hocamızın oyuncularla ilgili bilgisi oluyor hem de çocukların, A takımıyla yan yana çalışmanın vermiş olduğu şevkle, heyecanla, her an oraya gidebilme adına motivasyonları çok güçlü oluyor. Bu onların gelişimine de çok doğru katkı sunuyor. Dolayısıyla süreç içerisinde de karar verme durumunu daha kolaylaştırıyor."

Saka, geçmiş sezonlardaki başarıları geleceğe taşıyacaklarından umutlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişten bugüne Trabzonspor altyapısı Türkiye'nin en değerli, en verimli akademilerinden biri olmuştur. Bugün de böyle olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla geçmişte çıkardığımız değerli oyuncularımız gibi, bundan sonra da çıkartacağımız oyuncularımız olduğunu düşünüyoruz. İnşallah onları da Türk futboluna, Trabzonspor Akademisi ve Trabzonspor Kulübü olarak sunacağız. Özellikle Başkanımız Ertuğrul Doğan beyin ve yönetim kurulunun bu akademiye bakışı çok doğru ve güzel. Bizi bu konuda çok destekliyorlar. Dolayısıyla bu desteğin Abdullah hocamızın da yaklaşımıyla birlikte birleşince doğru sonuçlar vereceğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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