Trabzonspor Amed Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor Amed Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Amed Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Amedspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Taktik çalışmalara odaklandılar.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adem Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Isınmanın ardından bordo-mavililer, rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise Amedspor maçına yönelik taktik çalışma yapıldı.

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.30'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavililer, ardından karşılaşma için deplasmana hareket edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Amed Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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