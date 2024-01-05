Trabzonspor, Ankaragücü maçı için Ankara\'ya hareket etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.00'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Larsen, Kourbelis, Berat Özdemir, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bakasetas, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu, Enis Destan