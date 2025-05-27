Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, rondo ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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