Trabzonspor Antrenmanlarında Neşe Dolu Görüntüler - Son Dakika
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Trabzonspor Antrenmanlarında Neşe Dolu Görüntüler

Trabzonspor Antrenmanlarında Neşe Dolu Görüntüler
11.07.2026 21:23
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcuların neşeli halleri dikkat çekiyor.

Bordo-mavililerde yeni sezon hazırlıkları sürerken, antrenmanlarda futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, takımın fiziksel seviyesini yukarı çekmek amacıyla yükleme çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tempoda gerçekleştirilen antrenmanlara rağmen bordo-mavili futbolcuların neşeli ve istekli görüntüleri dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, geçiş oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.

Yoğun antrenman temposuna rağmen oyuncuların istekli ve neşeli görüntü sergilemesi, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Antrenmanlarında Neşe Dolu Görüntüler - Son Dakika

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