Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Meler\'i hastanede ziyaret etti

Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti.

Kafkas, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hocamı çok üzüntülü, Türk futbolu adına çok umutsuz gördüm." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Kafkas, "Hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına, her bakımdan üzücü bir olay. Kabul edilir bir olay değil. Geçmiş olsun. İnşallah bu son olur. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum." diye konuştu.

"Kalben çok yaralandığını hissettim"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Meler'e yumruk atmasıyla ilgili soru üzerine Kafkas, şunları kaydetti:

"Tasvip edilecek bir tarafı yok. Tüm spor camiasını, insanlığı üzen bir davranış. Hocamızı esas üzen; yarası var, yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Çok üzüldüm, gözleri doldu. Spor adına umudunu kaybetmiş. Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından da problem. İmaj açısından da çok kötü. Burada yapılan her açından suç. Spor yasasında eksikler, fazlalıklar olur, onlar giderilir ama yapılana insani, ahlaki açıdan bakıyoruz."