Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Trabzonspor, Ferencvaros maçı öncesi UEFA'ya sunduğu 25 kişilik liste açıklandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Mohamed Salah kadroda kendisine yer buldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor, UEFA'ya sunduğu 25 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak bildirdi.
SALAH KADRODA YER ALDI
Fatih Tekke önderliğindeki bordo-mavililerin bildirdiği listede yeni transfer olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah da yer aldı.
İşte Trabzonspor'un 25 kişilik kadrosu:
Kaleci: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım.
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral.
Orta Saha: Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal.
Forvet: Muhammed Salah, Paul Onuachu, Umut Nayir, Aral Şimşir, Rene Mitongo, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?