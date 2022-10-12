Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak

12.10.2022 10:12
Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 90, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

UEFA'da denge var

Trabzonspor, Monaco takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 90 maçın 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 34 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 121 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 126 gol gördü.

Bordo-mavililerin zaferleri

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 144 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 144 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaç G B MA Y
Şampiyon Kulüpler Kupası/ Şampiyonlar Ligi 30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası/ Avrupa Ligi90342234121126
Intertoto Kupası83141912
Avrupa Konferans Ligi4-2259
Toplam144513756183201

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak - Son Dakika
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