Trabzonspor Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ferencvaros'a 4-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oldu. Groupama Stadyumu'nda TSİ 21.30'da başlayan mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çaldı. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlendi.

Ev sahibi Ferencvaros maça, "Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Trabzonspor ise "Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu" 11'iyle sahada yer aldı.

Maça Trabzonspor topa hakim olarak başladı ancak Ruslan Malinovskyi, 13'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla kontrolü eline alan Ferencvaros, 19'uncu dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Marius Corbu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 57'nci dakikada penaltıya sebep olan Cabral, iki sarı karttan kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 9 kişi kaldı. 59'uncu dakikada Bamidele Yusuf, penaltıyı gole çevirdi: 3-0. 86'ncı dakikada fileleri havalandıran Krisztian Lisztes, maçın skorunu belirledi: 4-0. Trabzonspor bu sonucun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: DHA

Ferencvaros, Trabzonspor, Maç Sonucu, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 00:32:46. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement