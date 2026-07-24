Trabzonspor Avusturya'da Kampına Başladı - Son Dakika
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Trabzonspor Avusturya'da Kampına Başladı

Trabzonspor Avusturya\'da Kampına Başladı
24.07.2026 00:34
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları için Avusturya'da antrenman yapmaya başladı.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Avusturya'da akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını tamamlayan Trabzonspor, kamp çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'da TSİ 19.30'da yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve rondo çalışması yapıldı. Antrenman, geçiş oyunu ile sona erdi. Ayrıca antrenman sonrasında Chibuike Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Avusturya'da Kampına Başladı - Son Dakika

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