Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yapacakları sermaye artırımı ile Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını ve tüm banka kredilerini kapatacaklarını açıkladı. Bu hamleyle kulüp, yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacak.

27.08.2024 15:16
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yapmış oldukları sermaye artırımı başvurusuyla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacaklarını ve tüm banka kredilerini kapayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün Bankalar Birliği'nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizen Doğan, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.

Ayrıca, Trabzonspor'un bilançosundaki diğer borçların da ödeneceğini belirten Başkan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini vurgulayarak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" dedi.

Son olarak, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de planlarını paylaşan Doğan, "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor - Son Dakika

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