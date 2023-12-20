Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de hafta sonu sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, denge ve çabukluk çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

YARIDA KALAN MAÇIN YANKILARI GAZETE MANŞETLERİNDE

Öte yandan Trabzon'daki gazeteler de, dün yarıda kalan İstanbulspor maçında yaşananları manşetlerinde farklı başlıklarla okuyucularına duyurdu. Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Karadeniz gazetesi: Lig kaosla başladı.

Kuzey Ekspres: Yok mu kurtaran?

Taka Gazetesi: Onuachu attı maç yarıda kaldı.

Günebakış Gazetesi: Trabzon hükmen galip.

Sonnokta Gazetesi: Süper Lig'in çivisi çıktı.