Trabzonspor Başkanı Doğan, hakem kararlarının 'hata' sınırını aştığını söyledi - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Doğan, hakem kararlarının 'hata' sınırını aştığını söyledi

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sezon başından bu yana takım aleyhine verilen kritik kararların hata kavramını aştığını belirtti. Doğan, Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor maçlarındaki yönetimleri eleştirerek, TFF'nin yapısal reform yapması gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasından itibaren bordo-mavili takım aleyhine verilen kritik kararların, "hata" kelimesiyle açıklanabilecek sınırların ötesine geçtiğini belirtti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımların değiştiğini, futbolun her alanında yeni standartlardan söz edildiğini ifade etti.

Bu gelişmelere rağmen hakem hatalarının değişmediğini aktaran Doğan, "Henüz sezonun başında olmamıza rağmen hakem performanslarının Türk futbolunun bir kez daha en önemli gündem maddesi haline gelmesi, sistemdeki sorunun ne kadar köklü ve ciddi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana hakemlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı görmezden gelemeyeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı'nın bu konudaki hassasiyeti ortadayken, mevcut hakem kadrolarının hala yetersiz kalması, sorunun yapısal boyutunu açıkça göstermektedir. Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık 'hata' kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir. Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir."

Kulüp olarak bu sezon ulaşmak istedikleri çok önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Doğan, camianın da bu hedefler doğrultusunda büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

"Bu emeğin, kabul edilemez hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacağız." ifadesini kullanan Doğan, "Biz yalnızca adalet istiyoruz yıllardır. Türk futbolunun artık Avrupa standartlarında eğitim almış, fiziksel ve mental olarak yeterli, baskı altında doğru karar verebilen, futbolun kurallarına hakim hakemlere ihtiyacı vardır. Aynı şekilde VAR odalarında görev yapan isimlerin de pozisyonları yorumlayan değil, kuralları eksiksiz uygulayan ve gerektiğinde sahadaki hakemin açık hatasını düzeltebilecek yetkinlikte kişilerden oluşması zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un kaybedecek zamanı olmadığına işaret ederek, "Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır. Bugün oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıkça ifade ediyorum, sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve öz güveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz. Pozisyonunuzu değiştirin, emeğin karşısında durmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Doğan, hakem kararlarının 'hata' sınırını aştığını söyledi - Son Dakika

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