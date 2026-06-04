Trabzonspor Basketbol'a İki Yeni Transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Brady Manek ve Troy Caupain'i transfer etti.
Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brady Manek ile 30 yaşındaki Troy Caupain ile anlaşmayı varıldığı belirtildi.
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