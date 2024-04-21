Trabzonspor Yönetimi Basketbol Takımıyla Bir Araya Geldi

Spor

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, düzenlenen etkinlikte basketbol takımı teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu tarafından basketbol takımının teknik heyetine ve sporcularına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek verildi.

Yemeğe; Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhun Eskici de katıldı. İl dışında bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise telefon bağlantısında oyuncuları tebrik ederek, bundan sonraki süreçte takıma başarı diledi.

Yemek sırasında açıklamalarda bulunan Zeyyat Kafkas, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde başarılı bir şekilde ilerleyen takımı tebrik ederek, "Başta Başkanımız Ertuğrul Doğan olmak üzere bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte her zaman sizlerin yanındayız. Trabzonspor isminin olduğu her yerde mücadele vardır, kazanmak vardır. Sizler de bunun bilincinde devam ediyorsunuz. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk sevinci yaşayacağız. Başta siz sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.