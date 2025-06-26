Trabzonspor, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak için harekete geçti.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Süper Lig devi Trabzonspor, İkas Eyüpspor'un formasını giyen milli kaleci Berke Özer ile ilgileniyor. Haberde, Karadeniz ekibinin 25 yaşındaki kaleci için Eyüpspor'la görüştüğü ve bilgi aldığı ifade edildi.
Öte yandan Eyüpspor'un Berke Özer için istediği bonservis de belli oldu. İstanbul ekibinin Berke Özer için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da 35 maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 44 gol gördü ve12 maçta da kalesini gole kapadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı - Son Dakika
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