Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı 'nın Gedson Fernandes 'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'un 2017-18 sezonunun 9'uncu haftasında Yeni Malatyaspor 'a 1-0 mağlup olduğu maçta da kırmızı kart gören Yusuf, Süper Lig'deki 2'nci kırmızı kartını dün akşam gördü. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür dileyen futbolcu, kiralık olarak geldiği Lille takımında 2019 yılında Stade Reims'e karşı oynanan maçta çift sarı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.

Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Beşiktaş'a 310 haftadır deplasmanda yenilmiyor (YENİDEN) - Son Dakika

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