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Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer hedefliyor - Son Dakika

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer hedefliyor

05.11.2021 10:03
Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de 241 gündür yenilmeyen lider Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş karşısından da galibiyetle ayrılıp, rakipleriyle puan farkını artırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 241 gündür yenilmeyen lider Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş karşısından da galibiyetle ayrılıp, rakipleriyle puan farkını artırmak istiyor.

Süper Lig'de 11 maç sonunda 27 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu periyotta 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. 241 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında da bu seriye devam etmek istiyor. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar Ie'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Cornelius'un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara katılan Koita ile Abdulkadir Parmak ise kadroda yer alabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11'inde değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hüseyin'e, orta sahada Siopis'in yerine Bakasetas'a ve hücum hattında da uzun süreli sakatlık yaşayan Gervinho'nun yerine Nwakaeme'ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan- Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Gervinho, Peres, (Cornelius belirsiz)

CEZALI: Edgar


Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer hedefliyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Gervinho, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer hedefliyor - Son Dakika Spor


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