Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi
Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

09.05.2026 22:12
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 70 Jota Silva), Toure, Oh

Trabzonspor: Onana (Dk. 7 Ahmet Doğan Yıldırım), Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov (Dk. 90 Boran Başkan), Nwakaeme (Dk. 89 Onuralp Çakıroğlu), Muçi (Dk. 77 Onuachu), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 15 Zubkov, Dk. 62 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Oh (Beşiktaş), Dk. 75 Muçi, Dk. 90+3 Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, gole izin vermedi.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Cerny'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışından Oulai'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu direk dibinden kornere çeldi.

62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

68. dakikada orta alanda Agbadou'dan topu kapan Umut Nayir, kaleci Ersin Destanoğlu'nu önde gördü. Oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası dışında Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un yayın içinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topu çeldi.

Trabzonspor, maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

