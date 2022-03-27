Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

27.03.2022 13:30
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmayla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmayla sürdürdü. A takımın 2-0 kazandığı müsabakada Avcı, genç oyuncuları yakından izledi.

Trabzonspor, 3 Nisan Pazar günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde U19 takımıyla yaptığı hazırlık müsabakasıyla sürdürdü. A takımın 2-0 kazandığı müsabakada Avcı, genç oyuncuları yakından gördü.

Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, milli takım kaplarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Trondsen ve Vitor Hugo'nun yanı sıra izinli olan Visca ve Nwakaeme de antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı - Son Dakika


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