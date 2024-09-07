Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin antrenmanı oyunla sona erdi.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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