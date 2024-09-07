Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Spor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 panaromik oyun çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş maçı hazırlıklarını devam edecek.