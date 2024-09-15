Trabzonspor - Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Trabzonspor - Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş, ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

15.09.2024 21:48
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Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao ???????Mario, Immobile

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Kırımızı Kart: Dk. 13 Edin Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Masuaka, Dk. 45+4 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 45+4 Enis Bardhi (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

37. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

39. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

45+6. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor - Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor - Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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