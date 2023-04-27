Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

27.04.2023 17:43

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, tarihi zaferde büyük payı olan Brezilyalı yıldız futbolcu Bruno Peres'le karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi feshetti.

Trabzonspor, Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı. Peres, alacaklarının bir kısmını kulübe bıraktı, diğer kısmı da uzun vadeli olacak şekilde kendisine ödenecek.

2 KUPA KAZANDI

33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, Trabzonspor ile bir Süper Lig şampiyonluğu bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

"6 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEKTİR"

Trabzonspor'da Bruno Peres'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Yapılan açıklamada, "Bruno Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar 6 taksit halinde ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika


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