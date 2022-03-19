Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı - Son Dakika
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Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı

19.03.2022 12:22
Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, öne geçtiği 4 maçta skoru koruyamayarak 10 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, öne geçtiği 4 maçta skoru koruyamayarak 10 puan kaybetti. Bu sezon Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan bordo-mavililer ağır saha zeminlerinin kurbanı oldu.

Süper Lig'de, Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı. Bordo-mavililer, söz konusu 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi yaşadığı puan kayıplarını ise deplasman maçlarında aldı.

Antalya'da ve Rize'de ağır saha zeminin kurbanı oldu

Bordo-mavililer, deplasmanda öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor maçını 2-2, Antalyaspor maçını 2-1, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Çaykur Rizespor maçında öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Antalya'da aşırı yağmur sonrası oluşan kötü saha zemininde meşin yuvarlakla pas yapmakta zorlanırken, Rize'de ise kar yağışı sonrası ağırlaşan zeminde isteği oyunu sergileyemedi ve penaltılar sonrası sahadan yenik ayrıldı.

Çaykur Rizespor maçında geri dönüşe imza atamadı

Bu sezon, ortaya koyduğu performansla 10 maçta geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında fırsatlar yakalasa da son dakika penaltısıyla geri dönüşe imza atamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 6 galibiyet alırken 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve 22 puan topladı. Bu maçlar şöyle: Galatasaray (2-2) (2-1), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), GZT Giresunspor (1-1), Yukatel Kayserispor (3-2) ve Göztepe (4-2) - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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