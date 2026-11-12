Trabzonspor, Canaan'ın sözleşmesini haklı nedenle tek taraflı feshetti

Trabzonspor, Canaan'ın sözleşmesini haklı nedenle tek taraflı feshettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, basketbolcusu Isaiah Canaan'ın sözleşmesini talimatlara aykırı davranışı gerekçesiyle tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini duyurdu. Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Canaan'ın sözleşmesinin bu gerekçeyle sona erdirildiği belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?