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Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Son maçta aldığı ağır yenilginin ardından Trabzonspor, moral bulmak için galibiyet arayacak. Trabzonspor 3. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 5. sırada bulunuyor. Trabzonspor'da bazı oyuncular milli takım kamplarında bulunurken, bazıları ise sakatlık veya kadro dışı nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında
24.01.2024 - 10:20,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

Kaynak: AA
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