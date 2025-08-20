Trabzonspor, Christ Ravynel Oulai ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Trabzonspor, Christ Ravynel Oulai ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

20.08.2025 17:05
Trabzonspor, Bastia'dan 19 yaşındaki Oulai ile 5 yıl sürecek bir anlaşma yaptı.

Trabzonspor Kulübü, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, orta saha oyuncusunun kulübü Bastia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." denildi.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2025-2026 sezonu için 400 bin avro, 2026-2027 sezonu için 450 bin avro, 2027-2028 sezonu için 500 bin avro, 2028-2029 sezonu için 600 bin avro, 2029-2030 sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.???????

Kaynak: AA

