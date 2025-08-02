Trabzonspor, Çift Antrenmanla Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda ısınma gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavililer akşam idmanında ise dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.