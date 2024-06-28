Trabzonspor, Cihan Çanak için imza töreni düzenledi

Spor

Trabzonspor Kulübünde, yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni organize edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, genç futbolcuyu transfer etmeyi çok istediklerini belirterek, "Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, ümit milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için büyük Trabzonspor'a geldi." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana olmayı istediği yere geldiğinin altını çizen Cihan Çanak ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, yeni sezonda "61" numaralı formayı giyecek.