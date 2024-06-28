Trabzonspor, Cihan Çanak için imza töreni düzenledi - Son Dakika
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Trabzonspor, Cihan Çanak için imza töreni düzenledi

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Cihan Çanak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, genç futbolcunun transferini çok istediklerini belirtirken, Çanak ise Trabzonspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

28.06.2024 13:57
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Trabzonspor Kulübünde, yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni organize edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, genç futbolcuyu transfer etmeyi çok istediklerini belirterek, "Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, ümit milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için büyük Trabzonspor'a geldi." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana olmayı istediği yere geldiğinin altını çizen Cihan Çanak ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, yeni sezonda "61" numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA

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