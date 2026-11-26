UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de en son oynadığı Eyüpspor maçı ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, takımın yoğun maç temposunu düşünerek önemli değişikliklere gitti.

Bordo-mavililerde Eyüpspor maçı 11'ine göre dinlendirilerek kadroya alınmayan Savic ve Muçi'nin yerine Nwaiwu ile Bouchouari, sahaya çıktı.

Alman teknik adam yedek kulübesine çektiği Fabinho'nun yerine Melih Kabasakal'a, Mustafa Eskihellaç'ın yerine Cabral'a, Ozan Tufan'ın yerine de Mendy'ye görev verdi.

Trabzonspor'da eksik çok

Trabzonspor'da oynama izni bulunan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli ile dinlendirilen Stefan Savic ve Ernest Muçi, yer almadı.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Umut Nayır, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu ve Okay Yokuşlu'dan da bordo-mavililer yararlanamadı.

Eksik oyuncuların çokluğunda Karadeniz ekibi, sahaya yedek kulübesinde iki kaleci olmak üzere toplam 19 oyuncuyla çıktı.

Bordo-mavililerde 19 Yaş Altı takımından Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu ve Kuzey Akçay, kadroya dahil edildi.

Trabzonspor taraftarları cezalı

Açılışı geçen ay yapılan Bulgarska Armiya Stadı'nda ilk Avrupa karşılaşması oynandı.

Trabzonspor taraftarları, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza nedeniyle CSKA Sofya maçında tribünde yer alamadı.

18 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli tribünlerin tamamını Bulgar taraftarlar doldurdu.

İki Alman teknik direktör karşı karşıya geldi

Karşılaşma aynı zamanda dost olan CSKA Sofya'nın teknik direktörü Markus Gisdol ile Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis'i karşı karşıya getirdi.

Daha önce Samsunspor'da Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından Reis gelmişti.

Gisdol, maç öncesi 'Yarın Thomas Reis ile görüşeceğim için mutluyum. Ama oyun başladığında dostluk bitmiş oluyor ve oyun bittiğinde dostluk tekrar devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.