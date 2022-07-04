Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi - Son Dakika
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Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi

04.07.2022 12:50
Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 25 gün sürecek Slovenya ve Avusturya kamplarının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 25 gün sürecek Slovenya ve Avusturya kamplarının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti. 29 ismin dahil edildiği kamp kafilesinde 13 oyuncu ise yer almadı.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdü. 4-17 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj kentinde yapacak olan bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 20-29 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da hazırlıklarını sürdürecek.

İzinli olan oyuncuların önümüzdeki günlerde dahil olacağı kamp kadrosunda 29 isim açıklanırken 13 isim ise yer almadı. Erce Kardeşler, Trondsen, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabate, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör, Fode Koita gibi isimlerden kulüp bulmaları istenirken, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres de kadroda yer almıyor. Yabancı kuralı nedeniyle kadroda boşluk oluşturmak isteyen bordo-mavili ekibin iki oyuncuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Avusturya, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi - Son Dakika
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