Trabzonspor'da 2 eksik - Son Dakika
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Trabzonspor'da 2 eksik

29.04.2022 15:32
Trabzonspor'da 2 eksik

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak. Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11Trabzonspor'un yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius."


Trabzonspor'da 2 eksik
Trabzonspor'da 2 eksik
Trabzonspor'da 2 eksik
Trabzonspor'da 2 eksik
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Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 2 eksik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 2 eksik - Son Dakika
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