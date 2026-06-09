Trabzonspor'da 205. Yabancı Oyuncu: Noah Saviolo - Son Dakika
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Trabzonspor'da 205. Yabancı Oyuncu: Noah Saviolo

09.06.2026 11:14
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Trabzonspor, Vitoria'dan Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak 205. yabancı oyuncusunu transfer etti.

Trabzonspor, Portekiz'in Vitoria Kulübünden renklerine kattığı Noah Saviolo ile 205. yabancı oyuncu transferini yaptı.

22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.

Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 9 oyuncuyu renklerine bağladı.

Noah Saviolo, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 4. Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti. Daha önce bordo-mavili ekipte Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro görev yapmıştı.

Doğan döneminde 35. yabancı oyuncu transferi

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 35 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovsky ve Saviolo, kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da 205. Yabancı Oyuncu: Noah Saviolo - Son Dakika

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