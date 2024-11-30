Trabzonspor'da 3 Yıllık Plan Açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor'da 3 Yıllık Plan Açıklandı

Trabzonspor\'da 3 Yıllık Plan Açıklandı

Başkan Ertuğrul Doğan, mali ve sportif başarı için 3 yıllık planlarını duyurdu.

30.11.2024 14:30
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 3 yıllık planlarının hazır olduğunu belirterek, bu dönemde sportif ve mali açıdan iyi bir Trabzonspor'u izlettireceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine gelen üyelere teşekkür ederek başlayan Doğan, "İbra oylaması vardı. Onu geçtik. 20 aylık süreçte ekonomik anlamda ciddi hamleler yaptık. Çok önemli ekonomik hamlelerinde planlamasını yaptık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde sonuçları almaya başlayacağız. Sportif anlamda camiamıza mahcup olduğumuzu ben söylemiştim. Şenol Güneş ile beraber bu sürecin önüne geçeceğiz. Hem ekonomik anlamda hem de sportif manada iyi bir Trabzonspor'u bu süreçte izlettireceğiz. 3 yıllık planlamamız hazır. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Futbolda son söz Şenol Güneş'in, altyapıda ise Güngör Şahinkaya'dır, onların işini kolaylaştırmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Trabzonspor'un ekonomik durumunu her zaman anlattığını belirten Başkan Doğan, "Her yerde anlatmama ifade etmeme rağmen bazı şeyler halen daha anlaşılır olmaması beni üzüyor. Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında yaklaşık 50 milyon Euro fark var. Borç azaldı ve arttı konusu var. Biz hamleleri yapmasaydık Trabzonspor'un borcu 12 milyar civarında olurdu. Bazı şeyleri ilginç bir şekilde dinledik. Biz geldiğimiz günden beri kulübümüzü bağımsız denetçilere denetletiyoruz. Biz SPK'ya bağlı bir şirketiz. Bunun dışında hareket etmemiz mümkün değil. Paralar geldi mi, gelmedi mi konuları gündeme geliyor. Nasıl daha açıklanır bilemiyorum. Yaptığımız her harcama ve her ödeme sabitlenmiştir. Vergi borcu gündemimizde olan bir konudur. Yüzde 56'dan faiz yiyoruz. Borç artış gösteriyor. Bunların altından kalkabileceğimiz projelerimiz var. Bunları yapabilirsek, önümüzdeki yıl içerisinde borcu çok daha yürütülebilir, belki de borçsuz bir Trabzonspor'u, camiamıza hediye edeceğiz. Faizlere yakalanmasaydık daha düşük bir borcu konuşuyor olacaktık" dedi.

Ertuğrul Doğan, aralık ayı sonunda ise 30 milyon Euro gibi bir rakam ödeyeceklerini ifade ederek, bunun altından çıkacaklarını söyledi. Doğan, transferde son kararı Şenol Güneş'in vereceğini aktardı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da 3 Yıllık Plan Açıklandı - Son Dakika

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