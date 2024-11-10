Trabzonspor'da 4 Futbolcu Kadro Dışı

Spor

Trabzonspor'da Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş'in bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda profesyonel futbolcular Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un performanslarını artırmaya yönelik takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği belirtildi.