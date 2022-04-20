Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

20.04.2022 21:53
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasını geride bırakan Trabzonspor, yüzünü yeniden lige çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasını geride bırakan Trabzonspor, yüzünü yeniden lige çevirdi. Şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

HAMSİK'İN ÇOCUKLARI İDMANDAYukatel Kayserispor maçında kadroda olmayan Djaniny, maçta sakatlanan Nwakaeme, tedavisi süren Hüseyin Türkmen ile Trondsen bugünkü antrenmanda yer almadı. Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kendisi gibi futbolla ilgilenen çocukları Lucas ve Christian'ı idmana getirdi. Babalarna eşlik eden çocuklar, idmandan sonra şut çalışması yaptı.Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Cuma günü yapılacak idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
YORUMLAR
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Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı - Son Dakika
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