Trabzonspor'da Adülkadir Ömür fırtınası

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Galatasaray maçından gözyaşları ile çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor. Sakatlıklarla geçen kötü günleri geride bırakıp, namağlup zirvedeki yerini koruyan takımının son 3 maçındaki galibiyetine ciddi katkı sunan Ömür, bordo-mavililerin en değerli 4 futbolcusu arasında da yer alıyor.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında namağlup zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor'da son haftalardaki performansıyla atağa geçen genç oyuncu Abdülkadir Ömür, başarı dolu eski günlerine geri döndü. Geçen sezon sakatlıklarla geçen kötü günlerini geride bırakan Ömür, yeni sezonda üst üste oynadığı son 3 maçta gol atma başarısı göstererek kariyerinde bir ilke imza attı. Ligde önceki 4 sezonda toplam 13 gol kaydeden milli oyuncu, takımına skor anlamında katkıları olan Baksetas'ın yokluğunda yeni sezonda ise üst üste oynadığı son 3 maçta gol atma başarısı elde etti. Ligde 36 puanla zirveyi kapatıp, 26 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür; 2-1'lik Beşiktaş, 3-0'lık Gaziantep FK ve en son Fatih Karagümrük maçında attığı toplam 3 golle, namağlup takımının galibiyetine ciddi katkı sundu.

GALATASARAY MAÇI KIRILMA ANI OLDULig'in 4'üncü haftasında Galatasaray maçından gözyaşları ile çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, transfermarkt bilgilerinde ise Trabzonspor'un en değerli futbolcuları arasında 4'üncü, dünya çapında en değerli Türk futbolcular arasında ise 18'inci sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 13 maçta toplam 807 dakika görev yapıp, 3 kez rakip fileleri havalandıran Ömür, dünya genelinde orta saha sağ mevkiide oynayan en değerli 10, Süper Lig'de ise en değerli 24 futbolcu arasında boy gösteriyor.

Tecrübeli futbolcu Abdülkadir Ömür, "Yaşanmış bazı üzücü olaylar oldu ama çalışmayı bırakmadım. Taraftarımıza her zaman hak verdim. Onlar da benim en iyi performansımı vermemi istiyorlardı. Pes etmedim. Herkes bana destek verdi ve form tutmaya başladım. Onun meyvesini alıyorum şu an" ifadelerini kullandı.