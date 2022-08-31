Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu - Son Dakika
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Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu

31.08.2022 16:18

Deneme yayını sırasında yanlışlıkla Trabzonspor'un YouTube kanalında canlı yayına başlayan kulüp çalışanları yönetimin kararlarını eleştirdi. Bordo-mavili kulüp, olayla ilgisi bulunan tüm personelin işine son verildiğini açıkladı.

Trabzonspor YouTube kanalında bugün ekrana gelen bir canlı yayın ortalığı karıştırdı. Deneme çekimi yaptıklarını zanneden ancak bilmeden canlı yayına giren kulüp çalışanları yönetimi eleştirdi.

"BU PARA NEREYE GİDİYOR"

Yanlışlıkla canlı yayına giren kulüp çalışanlarında biri o anlarda, " Enis Destan, Batuhan Kör ve Emrehan Gedikli gibi futbolcular alındıktan sonra bu takımın hala forvete ihtiyacı olması gerçekten önemli bir konu" derken kameraman ise, "Bu para nereye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor YouTube kanalında skandal canlı yayın! Tüm personelin işine son verildi
Trabzonspor YouTube kanalında skandal canlı yayın! Tüm personelin işine son verildi

"KULÜBÜMÜZLE İLİŞKİLERİ KESİLDİ"

İnfial yaratan olay sonrası Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu - Son Dakika
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