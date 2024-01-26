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Trabzonspor'da Filip Benkovic'in sakatlığı tespit edildi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Filip Benkovic'in sakatlığı tespit edildi

Trabzonspor'un futbol A takımında forma giyen Filip Benkovic, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yapılan muayene ve MR sonucunda sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.

Trabzonspor\'da Filip Benkovic\'in sakatlığı tespit edildi
26.01.2024 - 16:32,
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Trabzonspor: "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic'in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Filip Benkovic'in sakatlığı tespit edildi - Son Dakika
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