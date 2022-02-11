Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan müsabakada ceza alan taraftarları için bilet devir işlemlerinin başladığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun almış olduğu karar neticesinde 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasını Medical Park Stadyumu Batı Alt Tribün VIP Platinum B Blok'ta izleyen taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maç süreyle bloke edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak ilgili müsabakada ceza alan taraftarlarımız Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahamızda oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasını tribünde izleyemeyecektir. VIP Platinum B Blok'ta bilet veya kombine sahibi olmasına karşın cezalı olan taraftarlarımız bilet veya kombinelerini devredebilecektir."