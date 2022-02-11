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Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı - Son Dakika

Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı

11.02.2022 16:48
Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan müsabakada ceza alan taraftarları için bilet devir işlemlerinin başladığını bildirdi.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan müsabakada ceza alan taraftarları için bilet devir işlemlerinin başladığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun almış olduğu karar neticesinde 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasını Medical Park Stadyumu Batı Alt Tribün VIP Platinum B Blok'ta izleyen taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maç süreyle bloke edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak ilgili müsabakada ceza alan taraftarlarımız Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahamızda oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasını tribünde izleyemeyecektir. VIP Platinum B Blok'ta bilet veya kombine sahibi olmasına karşın cezalı olan taraftarlarımız bilet veya kombinelerini devredebilecektir."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı - Son Dakika
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