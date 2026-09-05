Trabzonspor'da Çimşir yönetimindeki ilk sınavda Gençlerbirliği ile çıkış aranıyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğunda geçici olarak Hüseyin Çimşir'in takımın başında olacağı maçta bordo-mavililer, 4 puanla istediği başlangıcı yapamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.
Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Kaynak: AA
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