Trabzonspor\'da Dönüşüm Süreci

30.03.2026 12:11
Başkan Doğan, Trabzonspor'un kritik bir süreçten geçtiğini ve yeni sezon planlamalarının başlatıldığını belirtti.

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, içinde bulunduğumuz dönemde hem sportif hem de kurumsal anlamda son derece kritik bir süreçten geçmektedir. Bu süreç sabırla ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün ürünüdür" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, yeni sezon yapılanması için çalışmaların erken başladığını açıklayan Başkan Doğan, "Kulübümüz, içinde bulunduğumuz dönemde hem sportif hem de kurumsal anlamda son derece kritik bir süreçten geçmektedir. Bu süreç sabırla ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün ürünüdür. Finansal sürdürülebilirlik, modern kulüp yönetiminin temel taşını oluşturmaktadır. Trabzonspor olarak gelir yapımızı güçlendirmeye, kurumsal yönetim standartlarımızı yükseltmeye ve uluslararası arenada kulübümüzün marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeksizin devam etmektedir. Sponsorluk gelirleri, lisanslı ürün satışları ve dijital platformlardaki büyümemiz kulübümüzün ekonomik temelini daha sağlam bir zemine taşımaktadır. Bu süreç henüz tamamlanmamıştır. Aksine tam anlamıyla ivme kazandığı bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE İLE REKABETÇİ FUTBOL

Teknik direktör Fatih Tekke'nin performansına da değinen Doğan, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke sahip olduğu kadroyla birlikte fevkalade bir performans sergilemiştir. Bazı kulüplerin milyonlarca euro harcayarak oluşturduğu kadrolara karşı son derece rekabetçi bir futbol oynamak; doğru planlama, güçlü bir ekip anlayışı ve etkin bir teknik yönetimle mümkün olabilmektedir. Hocamız bu üç unsuru birleştirerek bir başarı grafiği ortaya koymuştur" diye konuştu.

YENİ SEZONUN TEMELLERİ ATILIYOR

Sezon sonu sürecinin önemine dikkat çeken Doğan, gelecek sezon planlamasının şimdiden başlatıldığını belirterek, "Profesyonel futbolda sezon sonu dönemi, takip eden sezonun temellerinin atıldığı en kritik süreçlerden biridir. Bu gerçeğin bilinciyle gelecek sezon yapılanması için gerekli çalışmalar, mevcut sezon henüz tamamlanmadan başlatılmıştır. Kadro planlaması, transfer politikası, sözleşme yenileme süreçleri ve bütçe dengesi, teknik ekibimiz ile yönetim kurulumuz arasında koordineli biçimde yürütülmektedir" dedi.

UZUN VADELİ STRATEJİ VURGUSU

Sezon sonunda yapılacak çalışmaların kapsamlı olacağını kaydeden Doğan, ayrılacak ve kalacak oyuncular, mevki ihtiyaçları ve finansal çerçevenin titizlikle ele alındığını ifade etti. Doğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon sonu her zamankinden daha kapsamlı bir organizasyon gerektirmektedir. Ayrılacak ve kalacak oyuncular, mevki ihtiyaçları, finansal çerçeve ve teknik kadronun stratejik tercihleri, hepsinin birbiriyle uyumlu şekilde yönetilmesi zorunludur. Bu süreç kısa vadeli kararlardan ziyade uzun vadeli bir kulüp perspektifinin ürünü olacaktır. Trabzonspor'un bu yoldaki kararlılığı sabittir. Camiamızın desteği bizim için her zaman en büyük güç kaynağı olacaktır"

Kaynak: DHA

